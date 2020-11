Theo Hernandez, contro la Fiorentina arrivò il suo primo assist rossonero

Il match con la Fiorentina evoca dolci ricordi per Theo Hernandez, che proprio contro la Viola l’anno scorso realizzò il suo primo assist

La sfida di San Siro contro la Fiorentina presenta un precedente che fa ben sperare su Theo Hernandez. Il francese ha infatti realizzato il suo primo assist in rossonero proprio nella gara della scorsa stagione contro la Viola.

Un ricordo dolce per il terzino di Pioli, ma non per la squadra. Il Milan infatti, quel match del 29 settembre lo perse per 1-3, con il gol di Leao nel finale, servito da Theo, che non bastò ad evitare la sconfitta.