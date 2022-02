Theo Hernandez a MilanTV: «Quando uno è felice si continua insieme»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Theo Hernandez parla così del suo rinnovo con il Milan fino al 2026. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali rossoneri

«Sono molto felice, il Milan è una squadra incredibile e ho firmato per questo. Mi trovo bene con la squadra e i tifosi, sto benissimo fin dal primo giorno qui e l’ho sempre detto. Quando un giocatore è felice in una squadra come questa si continua insieme. Dopo il primo ed il secondo anno quello del Milan è stato un progetto che mi è piaciuto sempre di più e per questo ho rinnovato. La squadra sta bene. Sono migliorato come persona e giocatore, quando sono arrivato qua non avevo questa fiducia. Pioli, Maldini, Massara e tutta la squadra mi hanno aiutato, grazie a loro sono il giocatore di oggi. Sono giovane, ho ancora tanti anni di carriera, adesso devo andare piano piano. Devo migliorare tante cose, il gruppo è come una famiglia, ma volevo ringraziare tutti i tifosi rossoneri, sono ancora con voi.»