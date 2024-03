Theo Hernandez celebra le 200 presenze con il Milan: «Spero di giocare ancora di più» – FOTO

Theo Hernandez, così come Mike Maignan, è stato premiato nella giornata odierna a Milanello da Furlani per le 200 presenze con la maglia del Milan. Ecco i ringraziamenti del terzino rossonero sui social:

Thank all of you! I’m very happy to have played 2️⃣0️⃣0️⃣ games for this great club. I hope to play even more. Forza @acmilan!!!! ❤️🖤 pic.twitter.com/Cs8H3txFF0

