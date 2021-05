Theo ha realizzato una doppietta nella gara col Torino: sesto e settimo centro in campionato per il terzino francese

Theo Hernandez è tornato ai suoi livelli con la doppietta messa a segno questa sera contro il Torino: il francese ha sbloccato con un bolide dal limite la gara coi granata centrando il sesto goal del suo campionato e poi nella ripresa con un mancino morbido ha realizzato la quarta rete rossonera.

GRANDE CONDIZIONE – Theo Hernandez sembra tornato in una condizione fisica incredibile: una risorsa indispensabile per il Milan e per Stefano Pioli che non può fare a meno del suo treno a sinistra.