Tetto biglietti ospiti: la proposta del Milan raccoglie l’appoggio di Juve e Inter. Il retroscena

Tetto biglietti ospiti: importante proposta del Milan ieri in Lega. Anche Inter e Juve si schierano a favore del club rossonero

Una proposta volta a tutelare i tifosi in trasferta è stata avanzata dal Milan in Lega Serie A: l’introduzione di un tetto massimo sui prezzi dei biglietti destinati ai settori ospiti.

Come riportato in prima pagina da Tuttosport, l’iniziativa, lanciata dal club rossonero con il titolo “Milan, Juve e Inter, tetto al biglietto per gli ospiti”, ha trovato immediata condivisione da parte di Juventus e Inter.

La motivazione nasce dalla necessità di contrastare i prezzi spesso esorbitanti che vengono applicati dalle società, in particolare durante le partite di cartello contro le big.

Il tema ha però trovato una risposta fredda da parte delle altre società di Serie A, che beneficiano proprio del “libero mercato” sui prezzi per massimizzare i guadagni quando ospitano le squadre con il maggiore seguito di tifosi.

Ezio Simonelli, intervenuto sulla questione, ha confermato la situazione: «Abbiamo formato una commissione, che dovrà formulare una proposta». La discussione in Lega è spaccata tra chi rivendica il diritto di applicare il libero mercato e chi, come il Milan, chiede un calmiere dei prezzi, seguendo un modello già adottato in altri campionati europei.