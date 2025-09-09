Tesser non ha dubbi sul Milan: «Acquisti molto importanti per Allegri, possono competere per questo motivo». Le ultimissime sui rossoneri

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l’allenatore Attilio Tesser ha analizzato la griglia di partenza del campionato di Serie A, esprimendo il suo punto di vista sulle forze in campo.

Il Napoli, la squadra da battere

Secondo Tesser, la squadra da battere in questa stagione è il Napoli. “Il Napoli resta in prima linea, ha allestito una squadra competitiva. E quest’anno ha anche i ricambi di alto livello”, ha dichiarato l’allenatore, sottolineando la profondità e la qualità della rosa partenopea. Il Napoli, forte di una squadra solida e ben assortita, si conferma come il principale candidato per la vittoria finale.

Milan, Juventus e Inter come antagoniste

Quando gli è stato chiesto chi potesse contrastare il Napoli, Tesser non ha avuto dubbi. “Banale dirlo, ma non può essere altrimenti. Juventus, Milan e Inter, se emergono i valori sono un gradino sotto il Napoli e possono rendere la vita difficile agli azzurri”, ha spiegato.

L’analisi di Tesser si è poi soffermata sulle singole squadre. Ha notato come l’Inter si sia rafforzata in attacco, ma ha riservato un’attenzione particolare al Milan di Massimiliano Allegri. “E occhio al Milan di Allegri: ha fatto acquisti importanti, ci sono state anche delle uscite. Il centrocampo rossonero è di altissimo livello“, ha affermato. Le parole di Tesser evidenziano la fiducia nella squadra rossonera, che grazie a un mercato mirato e alla guida di Allegri, è considerata una seria pretendente al titolo. Nonostante il Milan e l’Inter siano state rinforzate anche dal direttore sportivo Tare, il centrocampo rossonero sembra essere il vero punto di forza.

L’intervista di Tesser offre una prospettiva interessante sul campionato che verrà, mettendo in luce le squadre che, a suo dire, si giocheranno il titolo. Il Milan di Allegri è chiaramente una di queste.