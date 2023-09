Terzic avvisa il Milan: «Siamo sulla strada giusta, le ultime partite..»

Terzic, allenatore del Borussia Dortmud, prossimo avversario del Milan in Champions, ha analizzato in conferenza il momento della squadra

«Sappiamo che dobbiamo crescere sotto tutti gli aspetti, anche individuali per poter giocare un calcio di successo anche in questa stagione e vincere le partite. Contro l’Hoffenheim sarà tirata come d’altronde le nostre ultime partite nelle quali la vittoria o la sconfitta sono state spesso decise da appena un gol. Ci stiamo preparando anche a questo, consapevoli però degli aspetti positivi delle nostre ultime due vittorie in Bundesliga, ci hanno messo sulla strada giusta e ci faranno giocare con molta più fiducia in noi stessi»