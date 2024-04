Terza maglia Milan 2024-25: spunta l’indiscrezione, ecco come sarà – FOTO

Il portale Footy Headlines ha pubblicato le anticipazioni e le indiscrezioni sulla nuova terza maglia del Milan per la stagione 2024-25

Il portale Footy Headlines ha pubblicato le le anticipazioni e le indiscrezioni su quella che dovrebbe essere la prossima terza divisa del Milan, per la stagione 2024/2025.

🩶💚 𝑼𝑷𝑫𝑨𝑻𝑬: Milan 24-25 Third Kit Info Leaked: https://t.co/8A29HRP4G5 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 8, 2024

Il Milan dovrebbe ritrovare il colore grigio, come già fu nella stagione 2003/2004, con il verde menta come tonalità secondaria. Un ritorno al passato nella stagione che seguì la mitica finale di Manchester, vinta contro la Juventus dopo aver eliminato l’Inter in semifinale.