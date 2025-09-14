Terza maglia Milan, stasera l’esordio a San Siro contro il Bologna: il post social del club – FOTO

Terza maglia Milan, questa sera a San Siro, contro il Bologna di Vincenzo Italiano, ci sarà l’esordio del nuovo kit rossonero

Una serata ricca di emozioni e novità si prepara a infiammare lo stadio di San Siro. Non si tratta solo di una semplice partita, ma di un evento che segna diversi esordi importanti per il Milan. I riflettori sono puntati in particolare su due elementi: il debutto in campionato di Adrien Rabiot e la prima apparizione ufficiale della nuovissima terza maglia della squadra. Entrambe le novità promettono di rendere la sfida contro il Bologna un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi rossoneri.

La notizia più attesa riguarda senza dubbio il centrocampo, dove l’allenatore Massimiliano Allegri ha deciso di schierare Rabiot come titolare. Per l’ex giocatore del PSG, questo è il battesimo del fuoco in Serie A. L’attesa attorno al talentuoso centrocampista francese è altissima. Tutti si aspettano che possa dare un contributo fondamentale alla squadra, grazie alla sua fisicità, tecnica e visione di gioco. La sua presenza in campo, voluta fortemente dal direttore sportivo Igli Tare, testimonia la volontà del Milan di rinforzarsi con acquisti di peso e di grande prospettiva.

It's our third kit's competitive debut! 💛 Let's make it a winning one pic.twitter.com/yRJjfJo10r — AC Milan (@acmilan) September 14, 2025

Ma le sorprese non finiscono qui. Oltre a Rabiot, un’altra grande novità farà la sua comparsa sul prato di San Siro: la terza divisa del Milan. Nonostante sia stata già vista in occasione della tournée estiva in Asia, durante l’amichevole contro il Liverpool, questa sera segna il suo debutto ufficiale in una competizione. La maglia, dal design innovativo e moderno, ha già riscosso un enorme successo tra i tifosi. Il club stesso ha confermato la notizia attraverso i propri canali social, con un post di presentazione della sfida che recita: “È il debutto competitivo del nostro terzo kit! Facciamolo diventare vincente“. L’immagine scelta dal Milan mostra il calciatore Loftus-Cheek con la nuova divisa, aggiungendo un tocco di eleganza e dinamismo alla presentazione.

Questa scelta, oltre a essere un’iniziativa di marketing, simboleggia anche una nuova era per il Milan, un club che sta dimostrando di essere sempre più attento ai dettagli e alla comunicazione con i propri tifosi. Con l’arrivo di Allegri in panchina e Tare come DS, la squadra rossonera punta a tornare ai vertici del calcio italiano. La partita contro il Bologna, in questo senso, rappresenta il primo vero banco di prova per il nuovo assetto tecnico e per i nuovi acquisti. L’atmosfera a San Siro sarà elettrica, con i tifosi pronti a sostenere la squadra in questo nuovo capitolo della storia del Milan, sperando che Rabiot e i suoi compagni di squadra possano regalare una prima vittoria a tutti i sostenitori rossoneri che seguiranno la partita dagli spalti e da casa.