Terracciano subito titolare contro la Roma? A cosa sta pensando Pioli in vista della sfida di domani sera a San Siro

Domani sera il Milan andrà in scena sul terreno di gioco di San Siro contro la Roma nella sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Dopo aver esordito in Coppa Italia contro l’Atalanta, ci sono buone probabilità che domani possa partire dal primo minuto.

L’ex Verona si candida ad una maglia da titolare nel ruolo di terzini sinistro per permettere a Theo di giocare ancora centrale e a Jimenez di riprendersi dalla partita con la Dea. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.