Terracciano saluta il Milan: commovente post social del terzino dopo il passaggio ufficiale alla Cremonese – FOTO

Terracciano, difensore passato ufficialmente oggi dal Milan alla Cremonese, ha salutato il Milan sui propri profili social

Filippo Terracciano ha ufficialmente detto addio al Milan, salutando i colori rossoneri con un toccante post sul suo profilo Instagram. Il giovane difensore, che si trasferisce alla Cremonese con la formula del prestito temporaneo e un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, ha definito la sua esperienza milanese “una delle esperienze più formative della mia vita”. Un addio che segna un nuovo capitolo nella carriera del calciatore, pronto ad abbracciare le sfide che lo attendono.

Terracciano, arrivato al Milan un anno e mezzo fa, ha avuto l’opportunità di scendere in campo per 23 partite ufficiali, cercando di ritagliarsi uno spazio in una squadra di alto livello. Il suo esordio, il 27 gennaio 2024 contro il Bologna, è rimasto impresso nella memoria per un episodio sfortunato: la partita terminò 2-2 e fu proprio un fallo di Terracciano a causare il rigore che portò al pareggio dei felsinei. Un inizio in salita che non ha però intaccato la sua dedizione e il suo impegno.

Sotto la guida di Stefano Pioli, Terracciano ha trovato poco spazio, collezionando solamente 3 presenze, di cui una sola da titolare. La situazione è migliorata con l’arrivo di Paulo Fonseca, che gli ha concesso più fiducia, schierandolo in 7 partite, tutte da titolare. Un segnale di crescita e adattamento che faceva ben sperare per il suo futuro in rossonero. Tuttavia, con l’arrivo di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan, il giovane difensore ha visto nuovamente ridursi il suo minutaggio, totalizzando 10 presenze ma nessuna dal primo minuto. Questa alternanza di impiego ha probabilmente influito sulla decisione del club e del giocatore di intraprendere nuove strade.

La cessione di Terracciano si inserisce in un contesto di profondo rinnovamento in casa Milan, che ha visto l’arrivo di nuove figure chiave. Il ruolo di Direttore Sportivo è stato affidato a Igli Tare, mentre la panchina è stata occupata da Massimiliano Allegri, richiamato per guidare la squadra verso nuovi successi. Queste scelte strategiche mirano a rafforzare l’organico e a dare un nuovo impulso al progetto tecnico.

Le parole di Terracciano su Instagram riflettono un mix di orgoglio e gratitudine: “Orgoglioso di aver indossato questi colori e grato a compagni, staff e tifosi per ogni momento condiviso. Un cambiamento nel mio percorso mi porta oggi altrove, ma con fede abbraccio ciò che verrà”. Un messaggio che sottolinea il forte legame che si è creato con l’ambiente milanista e la sua proattività nell’affrontare questa nuova avventura. La Cremonese rappresenta ora una grande opportunità per il giovane difensore di giocare con continuità e di mettere in mostra le sue qualità, continuando il suo percorso di crescita nel calcio professionistico. I tifosi rossoneri, pur dispiaciuti per la partenza, augurano a Terracciano il meglio per il suo futuro.