Terracciano racconta l’esordio col Milan: «Ecco cos’è successo appena sono entrato in campo». Le sue parole

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan, Filippo Terracciano ha parlato così del suo esordio in maglia rossonera.

ESORDIO COL MILAN – «All’inizio le emozioni erano forti. Quando sono stato chiamato in causa ho dimenticato tutto, concentrandomi su quanto dovevo fare. Ero staccato da ogni emozione, lucido per il compito da svolgere per aiutare la squadra».

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI TERRACCIANO AL MILAN