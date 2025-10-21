Connect with us

Terracciano brilla con la Cremonese: l’ex Milan viaggia verso il riscatto a giugno. I termini dell’operazione conclusa in estate

Terracciano sta brillando con la Cremonese: due gol nelle prime 7 giornate. Il difensore viaggia verso il riscatto a fine stagione

Filippo Terracciano, laterale di proprietà dell’ex Milan in prestito alla neopromossa Cremonese, sta vivendo un inizio di stagione da protagonista assoluto. Sotto la guida di mister Davide Nicola, è diventato subito un uomo fidato, schierato sempre titolare come braccetto nella difesa a tre.

Ieri, Terracciano ha trovato il suo secondo gol stagionale in appena sette partite. Dopo la prima rete segnata di testa contro il Sassuolo, lunedì sera ha aperto le danze contro l’Udinese, ancora una volta di testa, dopo appena 4 minuti (la gara è finita 1-1).

Un ottimo rendimento che lo rende uno dei principali protagonisti dei 10 punti in 7 gare dei Grigiorossi. Se la Cremonese centrerà la salvezza, scatterà in automatico il riscatto del suo cartellino a 3,5 milioni di euro.

