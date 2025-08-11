Terracciano Cremonese, tutto fatto: il giocatore ha accettato ed è partito per Cremona

Terracciano Cremonese, è fatta: il difensore ha accettato la destinazione ed è partito per raggiungere Cremona

Il calciomercato del Milan continua a muoversi su più fronti e, dopo gli acquisti e le cessioni di rilievo, è il momento di definire il futuro dei giocatori che potrebbero trovare poco spazio nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri. È il caso di Filippo Terracciano, terzino che ha convinto la dirigenza rossonera, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, a lasciarlo partire per una nuova esperienza.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Daniele Longo, la Cremonese, neo-promossa in Serie A, ha trovato l’accordo con il Milan per il trasferimento del giovane difensore. L’operazione si concretizzerà sulla base di un prestito con diritto di riscatto, una formula che permette al club lombardo di testare il giocatore e, in caso di esito positivo, di acquisirne le prestazioni a titolo definitivo.

La trattativa è andata in porto dopo che Terracciano si è convinto della destinazione, ritenendo la Cremonese il club ideale per poter giocare con continuità e dimostrare il proprio valore in Serie A. La squadra allenata da Giovanni Stroppa ha bisogno di rinforzi in ogni reparto per affrontare al meglio il campionato e l’arrivo di Terracciano garantisce solidità e freschezza sulla fascia. Il giovane terzino, infatti, è già partito in direzione Cremona, dove è atteso in questa settimana per svolgere le visite mediche di rito e unirsi ai suoi nuovi compagni.

L’addio temporaneo di Terracciano rientra nella strategia del Milan di valorizzare i propri talenti, dando loro la possibilità di fare esperienza in club in cui possano giocare con regolarità. Il club di via Aldo Rossi non vuole lasciar andare i propri giovani, ma vuole monitorarne la crescita e, in caso di sviluppo positivo, riaverli in rosa pronti per far parte del progetto principale.

Intanto, il Milan prosegue il suo mercato con altri obiettivi. Allegri e Tare sono al lavoro per trovare il sostituto di Malick Thiaw in difesa e per regalare ai tifosi un attaccante di peso, ma il movimento in uscita di giocatori come Terracciano dimostra che la squadra è in costante evoluzione e che ogni mossa è studiata per raggiungere un obiettivo preciso.