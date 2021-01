Telefoot – Simakan: ora il Lipsia è favorito, si inserisce il Bor. Dortmund

Secondo Telefoot il Lipsia sarebbe ora favorito nella corsa a Mohamed Simakan, ma si sarebbe inserito anche il Borussia Dortmund

Il futuro di Mohamed Simakan sembra essere sempre più a tinte Red Bull. Secondo Telefoot, il Lipsia sarebbe ora in vantaggio nella corsa al difensore dello Strasburgo. L’RB punta a chiudere l’affare a gennaio ma prelevarlo in estate, lasciandolo ancora in Francia per 6 mesi.

Il Milan ora è più defilato e, dopo l’infortunio del classe ’00, sembra aver virato su Tomori. Il Borussia Dortmund intanto ha chiesto informazioni sul giocatore e sembra intenzionato a fare un tentativo.