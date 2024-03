Telecronaca Verona Milan: chi commenterà il match del Bentegodi

Telecronaca Verona Milan: ecco chi commenta la partita di questo pomeriggio alle 15 al Bentegodi valida per la 29^ giornata di Serie A

Andrà in scena questo pomeriggio, alle ore 15:00 Hellas Verona Milan, una sfida importante per i rossoneri in ottica qualificazione alla prossima Champions League e per gli scaligeri in ottica salvezza: ecco a chi sarà affidata la telecronaca dell’incontro.

Il match sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. Il telecronista sarà Ricky Buscaglia, mentre al commento tecnico ci sarà l’ex calciatore Dario Marcolin.