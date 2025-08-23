Connect with us

Telecronaca Milan-Cremonese: svelate la prima e la seconda voce di commento alla sfida

Saelemaekers Milan, spazzato via ogni dubbio: Allegri ha le idee molto chiare su di lui e vuole utilizzarlo in questo modo

Calciomercato Milan, per la difesa Allegri punta su un suo fedelissimo! Potrebbe arrivare per completare il reparto

Serie A, oggi si ricomincia! La griglia di partenza all'inizio del nuovo campionato

Calciomercato Milan, tutti con il fiato sospeso per Boniface: visite mediche chiave perché... Ultimissime

10 minuti ago

dazn

Telecronaca Milan-Cremonese: svelate la prima e la seconda voce di commento alla sfida. Le ultimissime sui rossoneri

Il sipario sulla Serie A si alza anche per il Milan, che si prepara a scendere in campo questa sera a San Siro per il suo esordio stagionale contro la Cremonese. Un appuntamento attesissimo dai tifosi rossoneri, pronti a riabbracciare la squadra in un’atmosfera da brividi, con lo stadio che si preannuncia sold out. Sulla panchina, l’attesa è tutta per il ritorno di Massimiliano Allegri, il cui obiettivo è subito chiaro: iniziare il campionato con il piede giusto per costruire un percorso che possa portare la squadra a lottare per le posizioni di vertice.

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20:45 e la partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, pronta a offrire agli appassionati di calcio ogni istante del debutto rossonero. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a un duo d’eccezione: la voce esperta di Dario Mastroianni affiancata dal commento tecnico di un’autentica bandiera rossonera, Massimo Ambrosini. La loro analisi, dunque, accompagnerà la prova del Milan, attento a non sottovalutare un avversario considerato da Allegri “rognoso”.

Sul campo, infatti, la sfida non è affatto scontata. La Cremonese, guidata da Davide Nicola, è una squadra che fa della grinta e dell’organizzazione le sue armi migliori, e cercherà in tutti i modi di mettere in difficoltà i padroni di casa. Per il Milan, la parola d’ordine è concentrazione. I rossoneri dovranno dimostrare fin da subito solidità e cinismo per conquistare i primi tre punti. L’inizio di una nuova era, con una squadra rinnovata e un tecnico di grande esperienza, che i tifosi si augurano possa riportare il Diavolo ai vertici del calcio italiano.

