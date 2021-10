Telecronaca Atalanta Milan: chi commenta il match dell’Atleti Azzurri d’Italia

Atalanta Milan: ecco i commentatori di Dazn, che racconteranno il match di domani allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Chi saranno

Questa sera il Milan scende in campo contro l’Atalanta nel posticipo della settima giornata di Serie A. La squadra di Pioli è a caccia di una vittoria per riscattare la sconfitta beffa subito contro l’Atletico Madrid in Champions League.

Atalanta-Milan sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Federico Balzaretti: il march si preannuncia come altamente spettacolare.