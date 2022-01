Tegola Leao: il portoghese costretto a risarcire lo Sporting Lisbona

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rafael Leao sarà costretto a risarcire lo Sporting Lisbona: il portoghese dovrà versare alla società 16.5 milioni di euro

Grossa tegola per Rafael Leao. La Corte d’Appello di Lisbona ha respinto il ricorso del classe ’99 che aveva precedentemente impugnato la sentenza della Corte Arbitrale dello Sport sul risarcimento da 16.5 milioni di euro da versare allo Sporting.

Come riferito da Record, la vicenda risale al 2018, quando il portoghese risolse il contratto con lo Sporting per trasferirsi a parametro zero al Lille. Lo Sporting aveva fatto ricorso alla FIFA che però lo aveva respinto, decisione ribaltata dal TAD. Il Lille dovrà aiutare il portoghese nel pagamento della cifra.