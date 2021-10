Tavelli contro corrente: «Ecco perché Commisso vuole vendere Vlahovic»

Fabio Taveli, giornalista di Sky Sport, ha parlato del caso Vlahovic Fiorentina. Le sue parole sui vantaggi della Viola nel venderlo

Nel corso di un intervento negli studi di Sky Sport, Fabio Tavelli è tornato sulla questione del rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic. Le parole del giornalista.

VLAHOVIC – «Vlahovic e i suoi agenti stanno evidentemente valutando proposte diverse, come è lecito che sia. Lui ora guadagna intorno agli 800mila euro alla Fiorentina, ma il suo stipendio è destinato a moltiplicarsi. La Fiorentina non ha speso tanto per lui e, in caso di cessione, potrebbe dargli una plusvalenza mostruosa, cosa che non arriverebbe in caso di partenza a parametro zero».