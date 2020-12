Tatarusanu: «Contento per la vittoria. Donnarumma? Nessuno è perfetto»

Nel post Sparta Praga-Milan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il portiere di serata Ciprian Tatarusanu

Nel post partita di Sparta Praga-Milan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Ciprian Tatarusanu. Ecco le sue parole:

«Sono contento. Partita difficile su campo difficile, contenta per la porta inviolata e la vittoria. Con Gigio e Antonio siamo un bel gruppo, diamo il massimo. Il mio ruolo non è facile, quando entro devo essere al suo livello. quando il mister mi chiama devo tenere lo stesso ritmo. Dida? Come preparatore basta la sua presenza. Quando hai uno che ha vinto tanto come lui ti dà tanto. Ne abbiamo 3, tutti bravissimi. Donnarumma? Tutti abbiamo difetti».