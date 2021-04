Tassotti: «Il Milan è stato sfortunato in un aspetto determinante»

Tassotti ha spiegato come gli infortuni abbiano impedito al Milan di lottare fino alla fine con l’Inter per la conquista dello scudetto

Mauro Tassotti, intervistato dal quotidiano Tuttosport, ha analizzato la stagione del Milan soffermandosi sui tantissimi infortuni che hanno minato le possibilità scudetto degli uomini di Pioli:

«Pioli ha lavorato ottimamente in una situazione non facile – ha aggiunto il Tasso – dato che si parlava già dell’arrivo di Rangnick. È stato bravo Maldini a difenderlo e a fargli sentire la propria vicinanza. Il Milan ha giocato davvero bene per tantissimo tempo, vincendo con merito le proprie partite. I rigori assegnati sono la conseguenza del dominio del gioco. Il Milan è stato in testa per molto tempo: giustamente ci hanno provato. I rossoneri sono stati quelli che hanno dato maggior filo da torcere all’Inter. Peccato poi il protrarsi dei tanti infortuni subiti. Che sfortuna perdere per così tanto tempo Ibra, Bennacer e Romagnoli».