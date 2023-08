Taremi Milan: chiara la volontà del giocatore, le ultime

Sono ore decisive per il passaggio di Taremi dal Porto al Milan. In tal senso è chiara la volontà dell’attaccante

Il Milan spinge per portare Mehdi Taremi a Milanello. I rossoneri e il Porto sono in contatto permanente e sono ore decisive per il futuro dell’attaccante iraniano.

In tal senso come riportato da Daniele Longo Taremi da tempo ha manifestato il desiderio di andare al Milan, senza forzature di nessun tipo e senza chiedere esplicitamente la cessione: c’è già una linea di intesa con il club rossonero su ingaggio e durata dell’accordo.