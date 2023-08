Taremi Milan: domani nuovi contatti tra le parti, le ultime

Il Milan continua a muoversi in cerca dell’ultimo colpo di mercato prima della fine. In tal senso piace Taremi

Attaccante cercasi. Il Milan potrebbe chiudere il mercato estivo definendo il decimo acquisto di questa sessione con l’arrivo di vice Giroud. In tal senso i rossoneri sono interessati a Taremi.

Il Porto per ora non si muove dalla richiesta di 20-25 milioni, cifra ritenuta troppo alta. Come riportato da Daniel Speranza, domani sono previsti nuovi contatti tra le parti, la società vuole regalare a Pioli il decimo colpo.