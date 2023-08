Taremi al Milan: un aiuto arriva da...i tifosi del Porto, la situazione

Sono ore decisive per il passaggio di Taremi dal Porto al Milan. Una mano ai rossoneri la danno..i tifosi del club portoghese

Il Milan spinge per portare Mehdi Taremi a Milanello. I rossoneri e il Porto sono in contatto permanente e sono ore decisive per il futuro dell’attaccante iraniano.

Una mano arriva dai tifosi del club portoghese. Come riportato da Calciomercato.com hanno già scaricato l’attaccante. Il leit motiv è uno: «Non ha più la testa al Porto, sta pensando al Milan. Finisce un’era ma è giusto farlo partire, anche perché toglie il posto a chi è più concentrato».