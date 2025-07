Tare Milan, incontro in Casa Milan con gli emissari della Sports360! Ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Sabato intenso per Igli Tare, il nuovo direttore sportivo del Milan, che nel primo pomeriggio ha incontrato a Casa Milan gli emissari della Sports360, tra cui Francesco Romano. L’agenzia cura gli interessi di calciatori interessanti come Stiller, Mittelstadt, Sugawara e Baku, come riportato dall’inviato di MilanNews.it. Questo meeting sottolinea l’attività del club rossonero sul mercato, ma le prime battute non sembrano placare la sete di rinforzi dei tifosi.

A oggi, il Milan, reduce da un deludente ottavo posto in campionato e fuori dalle coppe europee, ha incassato cifre significative dalle cessioni di Reijnders, Theo Hernández, Kalulu e Pellegrini. Era lecito attendersi ben più dei tre acquisti finora conclusi, che per molti appaiono insufficienti a colmare le lacune della scorsa stagione.

I Nuovi Volti e le Lacune da Colmare per il Diavolo

Il primo colpo del Diavolo, praticamente chiuso a gennaio e perfezionato a inizio luglio, è Samuele Ricci. Il giovane mediano italiano, classe 2001, ex Empoli e Torino, è un centrocampista dinamico e dotato di buona visione di gioco, chiamato a dare equilibrio e sostanza al reparto.

Il secondo, e forse il più clamoroso, è l’arrivo di Luka Modrić. Il Pallone d’Oro croato, classe 1985, è un rinforzo di lusso per lo spogliatoio e, nonostante l’età, possiede ancora qualità tecniche sopraffine e una leadership indiscussa che possono fare la differenza in campo. Modrić è attualmente in vacanza dopo il Mondiale per Club e non sarà in Asia con la squadra.

Il terzo acquisto è Pietro Terracciano, portiere classe 1990 ex Fiorentina. Il suo “colpo” è visto più come un’operazione per riempire le caselle delle rotazioni in porta, piuttosto che un rinforzo in grado di alzare significativamente il livello della squadra titolare.

Oltre alle tre lacune già evidenti in difesa, in attacco e ora anche a centrocampo dopo alcune partenze eccellenti, si rende necessario che il Milan inserisca un’altra mezzala. Per questo motivo, la pista Ardon Jashari, il promettente centrocampista svizzero del Club Brugge, non è stata ancora abbandonata, nonostante le difficoltà nella trattativa. Inoltre, si considera l’opportunità di puntare anche su un difensore centrale di spessore. La dirigenza rossonera, guidata da Tare, ha ancora molto lavoro da fare per accontentare le aspettative dei tifosi e costruire una squadra competitiva per la prossima stagione