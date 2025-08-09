Tare Milan, la rivelazione di Zazzaroni lascia tutti senza parole! Ha detto veramente questa cosa. E su Allegri...

Tare Milan, clamorosa rivelazione di Zazzaroni, noto opinionista: l’operatività del DS albanese sarebbe limitata da Furlani

Il fischio d’inizio della nuova stagione di Serie A è alle porte, con Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce che daranno il via alle danze tra appena due settimane. Ma il clima che precede l’inizio del campionato non è dei più sereni, almeno a giudicare dalle parole di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Il noto giornalista non risparmia critiche, parlando di un calcio italiano ancora troppo esterofilo e di situazioni di mercato che rasentano il paradosso.

Le critiche di Zazzaroni: tra il caso Lookman e l’Inter

“Mancano soltanto due settimane a Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce, le prime della serie, e siamo messi così. Come prima, peggio di prima. Continuiamo a essere colpevolmente esterofili“, tuona Zazzaroni, mettendo in luce una tendenza che sembra non volersi spegnere. Un esempio lampante di questa situazione contorta è il caso Ademola Lookman: l’Atalanta vorrebbe multarlo per la sua irreperibilità, ma non sa come comunicarglielo. Il giocatore, dal canto suo, reclama il rispetto di una promessa, mentre la società bergamasca chiede il rispetto dei patti. Un tira e molla che si riflette anche sul fronte Inter, che “non batte ancora piste alternative per non irritare lo stesso Lookman che ci sta mettendo la faccia e anche qualcos’altro”. Nel frattempo, i nuovi acquisti dell’Inter, Sucic e Luis Henrique, hanno il compito di “ricordare ai tifosi di essere nuovi e forti”, mentre Calhanoglu “ha fatto pace con Lautaro e forse anche con se stesso”, un segnale di distensione interna che fa ben sperare i tifosi nerazzurri.

Il nuovo Milan di Allegri: una cabina di regia affollata

Ma è sul Milan che Zazzaroni si sofferma con maggiore ironia, descrivendo una struttura decisionale complessa per il nuovo direttore sportivo Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri. “Il Milan ha finalmente acquistato Jashari e Estupiñan, scoprendo che Allegri stravede per Bartesaghi“, scrive Zazzaroni, evidenziando le prime mosse di mercato. La vera sfida per Tare, nuovo DS rossonero, sembra essere la gestione di un’operatività condizionata. “Prima di chiudere un affare deve confrontarsi, nel disordine, con Furlani, Moncada, Trimboli o Busardò (si scherza, Paolo), Cardinale, Ibra, Allegri, Pellegatti e il cavallo di Pellegatti“, scherza Zazzaroni, sottolineando la moltitudine di figure coinvolte nelle decisioni di mercato. Un quadro che si complicherà ulteriormente ad ottobre, quando “si aggiungerà Galliani, voluto da Cardinale via Briatore e Nathan Falco. Ma Adriano is Adriano“, conclude il giornalista, preannunciando il ritorno di una figura storica che potrebbe aggiungere ulteriore complessità a una governance già ricca di attori.

In sintesi, la Serie A si prepara a ripartire in un clima di grandi aspettative ma anche di incognite, con il mercato ancora aperto e situazioni spinose che attendono una soluzione. Il Milan, in particolare, si presenta con un nuovo assetto tecnico e una dirigenza “allargata” che sarà interessante osservare all’opera. Le parole di Zazzaroni, come sempre pungenti e ironiche, offrono uno spaccato interessante su quello che ci attende nelle prossime settimane di calcio italiano.