Tare Milan, Padovan lo esalta: «Lui non sbaglia mai questo tipo di acquisti». E fa due nomi precisi

Tare Milan, Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha esaltato il DS albanese per i colpi Jashari ed Estupinan: le sue dichiarazioni

L’aria che si respira a Milanello è densa di aspettative, e non solo per l’arrivo del nuovo tecnico Massimiliano Allegri. I riflettori sono puntati anche sui nuovi acquisti del calciomercato Milan, due nomi in particolare che stanno già scatenando la curiosità di addetti ai lavori e tifosi: Ardon Jashari ed Estupiñán. A commentare l’impatto potenziale di questi volti nuovi è stato Giancarlo Padovan, noto giornalista di Sky Sport 24, le cui parole hanno acceso un ulteriore faro sulle strategie del club rossonero.

Durante il suo intervento su Sky Sport 24, Padovan ha espresso un entusiasmo contagioso per i recenti innesti. “Jashari subito in campo, c’è tanta curiosità. Cominciamo a vederlo. Io dico che Jashari, Estupiñán, sono acquisti da Tare. Tare fa questi acquisti e non ne sbaglia quasi mai uno. E quindi ho molto fiducia”, ha dichiarato il giornalista. Questa affermazione è significativa, poiché sottolinea la fiducia riposta non solo nei giocatori stessi, ma anche nella figura chiave dietro queste operazioni di mercato: Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan.

L’arrivo di Tare al Milan, dopo una lunga e proficua esperienza alla Lazio, era già stato accolto con grande interesse. La sua reputazione di scopritore di talenti e la sua abilità nel concludere affari intelligenti sono ben note nel panorama calcistico italiano ed europeo. Le parole di Padovan rinforzano questa percezione, suggerendo che l’impronta di Tare sia già ben visibile nella campagna acquisti del Diavolo. Il paragone con la sua gestione passata, dove “non ne sbaglia quasi mai uno”, è un attestato di stima che alimenta le speranze dei tifosi milanisti.

La menzione di Jashari subito in campo evidenzia l’attesa per vedere all’opera il giovane talento. C’è una curiosità palpabile attorno al centrocampista svizzero, che si spera possa dimostrare fin da subito il suo valore e integrarsi rapidamente negli schemi di Allegri. Allo stesso modo, Estupiñán è un nome che promette di rafforzare la rosa, portando qualità e nuove soluzioni tattiche a disposizione del tecnico livornese.

L’ottimismo di Padovan è un segnale positivo per un Milan che cerca di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sinergia tra la visione di Tare sul mercato e la guida tecnica di Allegri sarà fondamentale per il successo di questa nuova era. I tifosi ora non vedono l’ora di ammirare sul campo questi nuovi volti, fiduciosi che possano essere i tasselli giusti per una stagione ricca di soddisfazioni e vittorie. L’attesa è alta, e le prime partite saranno cruciali per capire il reale impatto di questi “acquisti da Tare” nel progetto Milan.