Tare Milan, Allegri sorride: la decisione del DS albanese fa felice il tecnico livornese. Il retroscena

Tare Milan, Massimiliano Allegri può sorridere: il DS albanese ha deciso di seguire la squadra per le due amichevoli

Milanello è in fermento. Come riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport 24, una notizia di grande rilievo sta monopolizzando l’attenzione dei tifosi rossoneri: Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, è stato avvistato oggi nel Centro Sportivo di Carnago. La sua presenza non è casuale, bensì un chiaro segnale dell’imminente partenza della squadra per una serie di importanti amichevoli internazionali.

Il viaggio del Diavolo prenderà il via nel pomeriggio odierno. L’aereo, con a bordo l’intera squadra capitanata dal nuovo allenatore del Milan, Max Allegri, decollerà dall’aeroporto di Malpensa alle 16:30. La prima tappa di questo tour pre-campionato sarà Dublino, dove domani, sabato 9 agosto, il Milan affronterà il Leeds in un match che si preannuncia interessante. Questa partita sarà un’opportunità fondamentale per il tecnico Allegri per testare schemi, valutare la condizione fisica dei giocatori e integrare i nuovi acquisti. L’attenzione sarà massima, sia per l’importanza dell’avversario che per la possibilità di vedere all’opera la squadra sotto la guida del suo nuovo staff tecnico.

Ma il calendario del Milan non si ferma a Dublino. Già domenica 10 agosto, i rossoneri si sposteranno a Londra per un’altra prestigiosa amichevole contro il Chelsea. Due impegni ravvicinati, in stadi internazionali, che serviranno a forgiare il carattere della squadra e a prepararla al meglio in vista dell’imminente inizio della stagione ufficiale. La presenza di Igli Tare al fianco della squadra durante questi viaggi non fa che sottolineare il suo totale coinvolgimento nel progetto rossonero. Il nuovo DS sta dimostrando fin da subito una dedizione assoluta, seguendo da vicino ogni fase della preparazione e instaurando un rapporto diretto con i giocatori e con il mister Allegri.

Questo periodo di preparazione è cruciale. Le amichevoli estive non sono semplici esibizioni, ma veri e propri banchi di prova per la condizione atletica, la tattica di gioco e la coesione del gruppo. Allegri avrà l’opportunità di affinare la sua strategia, mentre Tare potrà osservare da vicino le prestazioni di ogni singolo elemento, pianificando eventuali ultimi ritocchi al mercato in entrata o in uscita. La notizia della partenza, così come riferita da Peppe Di Stefano, ha generato grande entusiasmo tra i tifosi milanisti, desiderosi di rivedere il loro Milan protagonista. L’attesa per queste partite è palpabile, con la speranza che la nuova era targata Tare-Allegri possa riportare il Diavolo ai vertici del calcio italiano ed europeo. La dirigenza, con Igli Tare in prima linea, e lo staff tecnico, guidato da Max Allegri, sono determinati a costruire un Milan competitivo e vincente.