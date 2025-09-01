Tare Milan, il commento su di lui del giornalista di Sky Sport! E sul mercato… Segui le ultimissime sul club rossonero

Il Milan conquista la sua prima vittoria in campionato contro il Lecce, portando a casa tre punti fondamentali e affrontando la sosta per le nazionali con un umore più sereno. Nonostante il successo, le discussioni sul futuro del club rossonerosono più accese che mai. L’inizio di stagione non è stato semplice e le dinamiche del calciomercato, ancora in corso, sono state giudicate da molti poco lineari. A fare il punto della situazione, intervenuto in studio a Sky Sport 24, è stato il noto telecronista e giornalista Dario Massara, le cui dichiarazioni offrono spunti di riflessione sul lavoro del nuovo DS, Igli Tare, e sull’operato del nuovo tecnico, Massimiliano Allegri.

Un mercato complicato e le parole di Massara

Secondo Massara, il calciomercato del Milan presenta ancora diverse incognite. “A oggi, il Milan ha preso insieme Modric, Jashari e Ricci: c’è poco spazio almeno per uno dei tre. Adesso si è fatto male Jashari ma per Ricci c’è pochissimo spazio.” Queste parole sottolineano una potenziale abbondanza a centrocampo, con la coesistenza di tre giocatori di alto livello che potrebbe creare difficoltà di gestione per Allegri. La situazione è ulteriormente complicata dall’infortunio di Jashari, ma l’eccesso di scelta rimane una problematica, specialmente per un giovane come Ricci che potrebbe trovare poco minutaggio.

Le perplessità di Massara si estendono anche ad altri reparti. Sul fronte difensivo, il giornalista esprime un giudizio molto diretto su un nuovo acquisto: “Estupinannon è Theo, usando un vasto eufemismo.” Un’affermazione che sottolinea la distanza tra il neo-arrivato e l’ex terzino, un punto di riferimento insostituibile per il Milan delle scorse stagioni. Inoltre, Massara evidenzia la mancanza di una strategia chiara in attacco: “Poi non ho capito bene che caratteristiche cercasse il Milan in attacco, hanno sondato tipologie di giocatori molto diversi.” Questo sottolinea una ricerca spasmodica e apparentemente disordinata di un attaccante, senza un profilo specifico in mente, una situazione che non aiuta a stabilizzare la squadra.

Il ruolo di Tare e Allegri e l’importanza della sosta

Nonostante le critiche, Massara crede che il nuovo DS, Tare, e l’allenatore, Allegri, avranno tempo per sistemare le cose. Il giornalista ha concluso il suo intervento sottolineando l’importanza delle prossime ore e della sosta per le nazionali: “C’è ancora un po’ di ordine da mettere: la fine del mercato e la sosta serviranno tanto ad Allegri per cominciare a creare la sua squadra, quella definitiva.” Questo suggerisce che il Milan si trova in una fase di transizione, dove il lavoro di Allegrisarà cruciale per integrare i nuovi acquisti e dare un’identità precisa alla squadra.

Il calciomercato si avvia alle sue battute conclusive e le prossime ore saranno decisive per definire l’organico a disposizione di Allegri. L’obiettivo di Tare e del Milan è di chiudere le trattative in sospeso e fornire al tecnico un roster completo. I tifosi rossoneri sperano che i primi tre punti ottenuti a Lecce siano solo l’inizio di un percorso vincente e che le incertezze del calciomercato si trasformino in una solida base per il futuro. Le parole di Massara, riportate da Sky Sport 24, evidenziano le sfide che il Milan deve ancora affrontare, ma al contempo lasciano intendere che c’è la possibilità di costruire una squadra competitiva.