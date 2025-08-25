Tare Milan, Bonanni sicuro: «Rossoneri grossa incognita ma l’arrivo dell’ex Lazio sarà fondamentale per questo motivo»

Tare Milan, Massimo Bonanni, ex calciatore e opinionista, ha commentato il momento del club rossonero e l’arrivo dell’ex Lazio

Massimo Bonanni, intervenuto ai microfoni di TMW RADIO, ha espresso le sue riflessioni sulla stagione imminente del Milan e sulla Serie A. Le sue dichiarazioni mettono in luce un punto interrogativo sul futuro rossonero, ma anche una grande fiducia nella figura di Igli Tare, il nuovo direttore sportivo del club. Bonanni ha sottolineato come la presenza di un dirigente competente come Tare possa rappresentare un valore aggiunto fondamentale per una società che, a suo dire, ha mancato di una figura di riferimento in quel ruolo per molto tempo. Questa nuova struttura dirigenziale, che vede Tare affiancare il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, potrebbe essere la chiave per sbloccare il potenziale della squadra e affrontare con successo le sfide della stagione.

La corsa scudetto e le rivali del Milan

Nella sua analisi sulla lotta per lo scudetto, Bonanni ha posizionato il Napoli e l’Inter in prima linea. Il Napoli, secondo l’ex calciatore, si è notevolmente rinforzato e, se dovesse riuscire a finalizzare l’acquisto di Hojlund per sostituire Lukaku, si candiderebbe prepotentemente tra le favorite. Bonanni prosegue il suo ragionamento sull’Inter, descrivendola come una squadra che vive un anno di transizione, trovandosi a fine ciclo e impegnata in un profondo rinnovamento della rosa. Nonostante ciò, Bonanni crede fermamente che l’Inter possa mantenere la sua competitività e rimanere in corsa per il titolo.

“Penso che il Napoli possa partire in prima linea, ma lo metto insieme all’Inter. Il Napoli si è rinforzato, se dovesse prendere Hojlund sarebbe un buonissimo acquisto per sostituire Lukaku. Sono curioso per l’Inter, sarà un anno di transizione perché è a fine ciclo e sta cercando di cambiare. Credo che l’Inter possa continuare a essere competitiva per il campionato“, ha ribadito Bonanni, delineando un quadro della Serie A che si preannuncia molto equilibrato e avvincente. La lotta per il titolo sembra più aperta che mai, con diverse squadre che puntano a sottrarre lo scettro ai campioni in carica.

Il ruolo cruciale di Igli Tare e Massimiliano Allegri nel nuovo Milan

L’incertezza che circonda il Milan, definita un “enorme punto interrogativo” da Bonanni, si scontra con la fiducia che egli ripone in Igli Tare. L’ex calciatore vede in Tare una figura di grande spessore, capace di portare competenza e visione in un ruolo che, secondo la sua analisi, è stato trascurato per troppo tempo. La sua esperienza e la sua capacità di individuare talenti e opportunità di mercato saranno determinanti per costruire una squadra che possa competere ad alti livelli.

L’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore aggiunge un’ulteriore variabile a questo scacchiere. La sua esperienza e il suo metodo di lavoro sono ben noti e la coppia Allegri-Tare potrebbe rivelarsi la formula vincente per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. L’inizio della stagione sarà cruciale per capire se il nuovo corso del Milan sarà in grado di rispondere alle aspettative dei tifosi e degli addetti ai lavori, trasformando il punto interrogativo in una solida certezza.