Tare a DAZN: «Prenderemo sicuramente un altro difensore. Musah all’Atalanta? Domani…». Le ultimissime sui rossoneri

Prima del fischio d’inizio di Lecce-Milan, il direttore sportivo Igli Tare ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, toccando temi importanti che vanno dalla sconfitta contro la Cremonese alle strategie di mercato. Le sue parole riflettono una settimana difficile e la ferma volontà di ripartire immediatamente.

L’analisi della sconfitta contro la Cremonese

La sconfitta per 1-2 subita nella prima giornata ha lasciato il segno in casa rossonera. Tare non ha nascosto la delusione: “Abbiamo passato una brutta settimana, di tensione e arrabbiatura”. Il direttore sportivo ha sottolineato la necessità di una reazione immediata: “Oggi dovremo essere bravi a tornare a vincere perché fondamentale per il nostro percorso”. Analizzando la prestazione, ha anche evidenziato la ripetizione di errori già visti in passato: “Se analizzi il Milan dell’anno scorso, contro la Cremonese abbiamo commesso errori simili. Oggi sarà fondamentale giocare una gara più attenta”. Un chiaro richiamo alla concentrazione e alla necessità di evitare sbavature difensive.

Strategie di mercato e le parole su Nkunku

Oltre al campo, il focus è stato anche sul mercato, con Tare che ha parlato apertamente di Nkunku, il cui nome è stato accostato al Milan nei giorni scorsi. Il direttore sportivo ha descritto il giocatore con grande entusiasmo: “È un centravanti moderno capace di giocare in tutte le posizioni dell’attacco. È un ragazzo forte che può dare più velocità e imprevedibilità alla squadra”. Queste parole fanno pensare a un forte interesse del club per il giocatore, considerato come l’identikit ideale per rinforzare il reparto offensivo.

Tare ha poi confermato un altro imminente arrivo, sottolineando la necessità di intervenire in difesa: “Sicuramente prenderemo un difensore centrale“. Infine, ha menzionato anche la situazione di Musah, ancora in bilico: “Decideremo tra domani e dopo per il bene della squadra e soprattutto del ragazzo”. Una frase che lascia presagire una decisione definitiva a stretto giro.

Le dichiarazioni di Tare mostrano un club consapevole delle difficoltà, ma anche determinato a correggere il tiro sia in campo che sul mercato, con la partita contro il Lecce che rappresenta il primo banco di prova per ripartire con il piede giusto.