Tardelli: «Stanno riuscendo a farci amare sempre meno la Serie A». Le parole dell’ex calciatore e il paragone con Sanremo

Marco Tardelli ha parlato ai microfoni del La Stampa della disinteressamento verso la Serie A. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Nel nostro Paese ci sono ormai solo due eventi che riempiono il cuore, Sanremo ed il campionato. Il primo sono riusciti, non dimenticando il passato, a farcelo amare sempre più. Il secondo stanno riuscendo, dimenticando il passato, a farcelo amare sempre meno. Un calcio in cui ormai si pensa che tutto è lecito, in cui si insegna che il rispetto delle regole è cosa d’altri tempi. Ma soprattutto quello che mi ferisce il cuore è che questo calcio non ama la Nazionale. Senza passato non c’è futuro, vale per noi ma anche per lo sport più amato nel mondo».