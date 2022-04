Tardelli: «Milan confusionario, scudetto andrà al Napoli». Le parole dell’ex campione del mondo

Marco Tardelli, ha rilasciato un’intervista a La Stampa. Il suo commento sulla corsa scudetto in Serie A.

SCUDETTO – «Un’Inter non bella e ultimamente sofferente, un Milan confusionario con molte sbavature in fase conclusiva ci fanno pensare che il Napoli in questo momento possa essere la squadra con maggiori possibilità di vittoria».