Tardelli: «Loftus Cheek ottimo, sull'addio di Tonali...»

Marco Tardelli intervistato da la Gazzetta dello Sport tra le varie ha detto la sua su Loftus Cheek e l’addio di Tonali al Milan:

«Ottimo, un geometra di centrocampo, può ricordare Locatelli. Solo una domanda: perché sono andati all’estero’ Non c’era uno così da noi?»

TONALI – «Mezz’ali di regia? Il migliore è Tonali, dai tempi del Brescia. Era un trascinatore già allora. Ora bisogna vederlo in Inghilterra, un campionato meno tattico, un’esperienza di crescita fondamentale. Per me farà benissimo».