L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo è stato raggiunto da Striscia la notizia per la consegna del Tapiro d’Oro

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, dopo i pareggi in campionato e il ko col Barcellona è stato raggiunto da Striscia la Notizia (in onda stasera, Canale 5) per la consegna del Tapiro d’Oro. Queste le parole dell’ex rossonero:

«Siamo in rodaggio. Non ho paura di non mangiare il panettone. Sono fiducioso».