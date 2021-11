Tapiro d’Oro a Mourinho: il tecnico della Roma lo rifiuta. I dettagli

Tapiro d’Oro a Mourinho, il tecnico della Roma ha rifiutato la consegna della famosa statuetta senza rilasciare alcuna dichiarazione

Josè Mourinho rifiuta il Tapiro d’Oro, il famoso premio della trasmissione Striscia la Notizia consegnato dall’inviato Valerio Staffelli, che glielo avrebbe dato per i recenti risultati non esaltanti.

Il tecnico della Roma è invece corso via in macchina, senza rilasciare alcuna dichiarazione in merito al momento giallorosso. Acque agitate dunque in casa giallorossa, col portoghese chiamato a risollevare la squadra dopo l’ultimo ciclo di partite molto negativo.