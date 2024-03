Tancredi Palmeri lancia una bordata: «Dal 2016 al 2020 Scudetto deciso da errori arbitrali»

A Radio Napoli Centrale, Tancredi Palmeri ha parlato così della lotta scudetto in Serie A dal 2016 al 2020. Ha sempre trionfato la Juventus

In un momento in cui si parla di polemiche arbitrali, in match come Lazio Milan, le dure parole a Radio Napoli Centrale di Tancredi Palmeri sulla lotta scudetto in Serie A dal 2016 al 2020. In quegli anni ha sempre trionfato la Juventus.

LE PAROLE – «Da dopo Calciopoli, ho il conto dei vari errori arbitrali e, tranne negli anni dal 2016 al 2020, non ci sono stati interventi scudetto che sono stati cambiati. L’ultimo scudetto dove hanno inciso gli errori arbitrali è stato il 2020. Lo dico chiaramente: l’Atalanta avrebbe vinto».