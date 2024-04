Abraham avvisa il Milan: «Vittoria nel derby fondamentale, ecco come affronteremo i rossoneri»

Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha avvisato il Milan in vista della sfida di Europa League in programma giovedì

Intervenuto a DAZN dopo Roma-Lazio, Tammy Abraham, attaccante dei giallorossi, ha avvisato il Milan in vista della sfida in Europa League:

PAROLE – «Quando sono tornato in campo e il pubblico ha cantato il mio nome ho sentito un’emozione inspiegabile. Emozionante, ma sono entrato per aiutare la squadra, questa vittoria ci darà molto morale ed entusiasmo in vista delle prossime partite, che saranno difficili e intense».