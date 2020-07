Il Milan non molla l’obiettivo di mercato numero uno di Rangnick, ovvero Szoboszlai, ma deve stare attento al Napoli

Secondo quanto riportato da SportMediaset il Napoli è pronto a strappare al Milan anche Szoboszlai dopo aver di fatto quasi concluso, mancano le visite mediche e la firma sul contratto, per Oshimen.

I rossoneri rimangono in vantaggio per l’esterno ungherese per via degli ottimi rapporti tra Rangnick, futuro tecnico-dirigente rossonero, e il Salisburgo, club per il quale il tedesco ha lavorato sotto gli ordini della Redbull. Nonostante ciò il Milan deve porre grande attenzione ai partenopei che appaiono già scatenati sul mercato e pronti a presentare importanti offerte.