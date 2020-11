Szoboszlai al Milan, Ct Ungheria: «In Serie A si completerebbe. So che…»

Marco Rossi, Ct dell’Ungheria, ha parlato del possibile approdo di Szoboszlai al Milan nel prossimo futuro

Marco Rossi, Ct dell’Ungheria, ha parlato del possibile approdo della stella Dominik Szoboszlai al Milan. Ecco le sue parole a Radio Punto Nuovo:

«E’ un giocatore che vede molto bene lo sviluppo del gioco e corre tanto. Ha un’ottima tecnica, ma deve migliorare nella fase difensiva, pur essendo più votato all’attacco. Potesse venire in Italia si completerebbe in tempi brevi. Szoboszlai fu molto vicino al Milan con Ragnick, ma anche il Napoli si era interessato. Chissà che nei prossimi mesi non arrivi davvero in Serie A».