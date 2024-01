Szczesny, portiere della Juve, è convinto che il Milan sia ancora in lotta scudetto: le sue dichiarazioni dopo il pari con l’Empoli

Ospite a DAZN dopo Juve-Empoli, Szczesny ha parlato così della corsa scudetto:

MILAN IN CORSA PER LO SCUDETTO – «Il Milan è forte, nel girone di ritorno sta facendo bene ed è in lotta per lo Scudetto».

LE PAROLE DI SZCZESNY DOPO JUVE-EMPOLI