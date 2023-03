Szczesny: «Sono molto contento che le due milanesi abbiano passato il turno in Champions». Le parole del portiere della Juventus

Wojciech Szczesny ha commentato il passaggio del turno del Milan e dell’Inter in Champions League. Ecco le parole del portiere bianconero:

«Sono molto contento, è molto bello per il calcio italiano che le due milanesi han passato il turno. Spero stasera faccia lo stesso anche al Napoli. Noi abbiamo vinto la partita d’andata, la Roma anche, questo è un bel segnale per il calcio italiano. L’anno prossimo vogliamo giocare di martedì o mercoledì, questa è un’opportunità di andare in Champions. Detto questo, credo che anche con i 15 punti di penalizzazione possiamo raggiungere la Champions».

