Svizzera, il c.t. Yakin gongola: «Così abbiamo sorpreso l’Italia»

Murat Yakin, commissario tecnico della Svizzera, ha commentato la qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

ITALIA – «Ho cercato di trasmettere orgoglio ai miei giocatori, di dare loro sensazioni giuste. Quello che abbiamo imparato analizzato l’intensità dell’Italia agli Europei, soprattutto quando non erano in possesso palla. Era importante cercare di portare a casa un punto e non avevamo pressione, questo ha sorpreso l’Italia, anche a Roma, abbiamo messo in campo una intensità che non si aspettavano».