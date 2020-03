Suso sul Coronavirus: «Situazione critica. Musacchio è rimasto da solo a Milano»

L’attaccante del Siviglia Suso ha commentato l’attuale emergenza in Italia dettata dalla diffusione del Coronavirus

Suso, attaccante del Siviglia ed ex rossonero, ha rilasciato un’intervista ad AS. Tra le varie tematiche toccate, lo spagnolo si è soffermato anche sulla critica situazione riguardante la diffusione del Coronavirus. Queste le sue parole a riguardo:

«Nessuno immaginava che avrebbe avuto un tale impatto. In Spagna la sanità è ottima. A Milano non hanno posto nemmeno per i malati, questo è critico. La famiglia di Musacchio, ad esempio, è partita per la Spagna una settimana fa e lui è rimasto da solo».