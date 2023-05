Suso: «Conosco bene la Juve e…». Le parole dell’ex calciatore rossonero, protagonista nella semifinale di Europa League contro la Juve

Suso ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Juventus. Ecco le parole dell’ex rossonero:

«Conosco bene la Juve, è una squadra forte come lo era il Manchester United. Noi siamo contenti per la partita che abbiamo fatto e per essere andati in finale».