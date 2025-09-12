Suso Milan, il grande ex fa gasare i tifosi: le sue parole sul club rossonero sono inequivocabili. Le ultimissime sui rossoneri

Quello di Suso è stato un nome che ha saputo accendere qualche luce nelle stagioni difficili del Milan. L’esterno spagnolo, grazie alle sue giocate e a un feeling speciale con il derby, ha conquistato l’affetto dei tifosi rossoneri. Oggi, l’ex Milan e Siviglia ha intrapreso una nuova avventura, scendendo di categoria per giocare nella Segunda Division, la Serie B spagnola, con la maglia del Cadice.

In un’intervista a Radio Cadiz, Suso ha spiegato la sua scelta, parlando di una decisione di cuore: “Sono dove volevo essere. I sentimenti ci sono sempre, sono del Cadice fin da piccolo e sono sempre stato un cadista in più. Nel momento in cui ho potuto dimostrarlo, l’ho fatto. Ho rinunciato a tutto per essere qui“. Le sue parole mostrano un forte attaccamento alla squadra della sua città, un legame che ha prevalso su ogni altra considerazione.

Suso ha anche svelato un interessante retroscena legato al Real Madrid: “Era praticamente tutto fatto con il Real Madrid. Volevo andare lì per la cultura, per la Premier e perché era il Liverpool. Per me era qualcosa di diverso. Per andare in Spagna c’era sempre tempo”. Un’ammissione che chiarisce il suo percorso professionale e le sue priorità in passato, quando preferiva l’esperienza internazionale al ritorno in patria.

Infine, il giocatore ha parlato della sua nuova realtà, confrontando la Segunda Division con le categorie superiori: “Non ho mai giocato in Segunda. I contesti sono diversi, ci sono squadre più battagliere. La qualità si nota: in Primera c’è più tecnica e più spazi”. Nonostante il livello inferiore, l’obiettivo è chiaro: “La promozione è il sogno e l’obiettivo che abbiamo tutti. Il Cadice deve stare in Primera ed è un club da Primera“.