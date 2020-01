Suso: poca qualità, è arrivato il momento di lasciarlo in panchina?

Lo spagnolo è in crisi, ieri è stato fischiato per tutto il match

Poco brillante e incisivo, Suso in questa stagione non riesce davvero a ingranare la marcia. I tifosi ieri contro la Sampdoria, all’ennesimo errore lo hanno fischiato e non poco. Manovra lenta e prevedibile davanti, l’ingresso di Ibra nella ripresa non è bastato.

Leao: il portoghese entra con voglia ma non trova il gol

Rafael Leao ha provato con qualche guizzo a ridare lo spirito giusto alla squadra quando ha fatto il suo ingresso. Velocità, talento e tecnica non mancano. Nel finale avrebbe potuto sfruttare di più qualche occasione, ma nel complesso ha avuto un buon impatto nel match.