Superlega: il Real Madrid prepara l’assalto legale. Causa da 4 miliardi di euro contro la UEFA per danni subiti

Superlega: il Real Madrid sta preparando una pesantissima causa legale contro la UEFA per i danni subiti. Tutti i dettagli

Si apre un nuovo e clamoroso capitolo nella guerra della Superlega: il Real Madrid, uno dei principali club promotori del progetto, si sta preparando per un «assalto frontale contro la UEFA». Secondo quanto rivelato dal Financial Times, il club spagnolo è pronto a formalizzare una causa per risarcimento danni da ben «4 miliardi di euro», a causa del veto posto dall’organo di governo del calcio europeo al progetto nel 2021.

Superlega, perdite miliardarie e sentenza storica

Documenti interni, redatti dagli esperti dei Blancos e citati dal quotidiano finanziario, stimano che il club abbia subito perdite astronomiche, quantificate tra i «4,5 e i 4,7 miliardi di euro», a causa dello stop forzato imposto alla Superlega. Queste cifre colossali includono i mancati introiti derivanti da biglietti, diritti televisivi e attività commerciali che il nuovo torneo avrebbe generato.

La mossa legale del Real Madrid, sostenitore storico del progetto insieme alla Juventus dell’era Agnelli e al Milan, trova le sue basi nella storica sentenza della Corte di giustizia europea del 2023. Tale sentenza aveva stabilito che la UEFA aveva agito «illegalmente», abusando della sua posizione dominante nel minacciare i club fondatori. Proprio in virtù di quel pronunciamento, il Real Madrid ritiene che la strada sia ormai «spianata a richieste di risarcimento significative per i danni subiti».

Escalation senza precedenti nel conflitto

Come riportato anche da Calcio e Finanza, l’intenzione di procedere legalmente è stata confermata da una persona vicina al club madrileno. Se la causa da 4 miliardi dovesse essere formalmente presentata, segnerebbe una «escalation senza precedenti» nel conflitto tra i top club e l’autorità calcistica. Dopo la battaglia politica e mediatica, si apre ora il cruciale «fronte legale», uno scontro che mira a ridisegnare drasticamente gli equilibri economici e di potere del calcio mondiale.