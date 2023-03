Superlega, De Laurentiis: «È sbagliato fare competizioni europee»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato così della Superlega. Ecco le sue dichiarazioni a Radio24

«Assolutamente no. Io ad Agnelli dissi giammai… Lui voleva farla per una élite. Oggi è sbagliato continuare a fare le competizioni europee, è sbagliato che la UEFA incassi 800 milioni che non si sa che fine fanno. Facciamo un campionato europeo e mettiamo 10 miliardi sul tavolo dove le prime sei di un campionato importante o la prima di un campionato minore deve giocare contro tutti, partite secche. Ma questi signori non sanno che sulle piattaforme il tifoso virtuale vuole vedere un calcio interessante?»